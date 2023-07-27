لهذا السبب.. مدرب الاهلي طرابلس ينفجر غضبًا ويغادر المؤتمر الصحفي بعد التعادل أمام الهلال

انفجر الليبي طارق جراية، مدرب أهلي طرابلس، غضبا بعد التعادل السلبي أمام الهلال السعودي، ضمن المباراة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

ودخل جراية قاعة المؤتمر الصحفي، وقد ظهر عليه الغضب، وقال: “لم نحصل على الاحترام اللازم، لقد سمحوا للأندية الأخرى بإضافة لاعبين صباح اليوم، ورفضوا الطلب الذي قدمناه”.

وأضاف: “منذ أن وصلنا إلى السعودية، ونحن نشعر بقلة الاحترام، ولم نعامل مثل البقية”.

وتابع: “سأقوم باحترام نفسي وأنهي المؤتمر الصحفي”.

ودخل جراية في نثاش حاد مع الصحفيين، حول تفاصيل الوقائع التي ألمح إليها مدرب أهلي طرابلس، قبل مغادرته للقاعة.