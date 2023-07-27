سفارات الدول الخمس الكبرى: ندعم جهود البعثة الأممية.. ولابد من البناء على أعمال لجنة 6+6

أعلنت سفارات فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، في بيان مشترك، دعمهم جهود البعثة الأممية برئاسة عبدالله باتيلي، في إشراك جميع الأطراف الليبية والبناء على أعمال لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية ومعالجة النقاط المتخالف عليها لإجراء الانتخابات.

وشددت السفارات الخمس: على ضرورة البناء على أعمال لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية ومعالجة نقاط الخلاف لإجراء الانتخابات.

وأكدت السفارات الخمس، في بيانها، أن المناقشات حول المضي إلى الأمام يجب أن تكون جزءا من المفاوضات السياسية الأوسع التي تسيرها الأمم المتحدة.

وأوضح البيان:” يحب أن يكون تركيز القادة الليبيين على الاستجابة لمطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن”.

وشدد البيان، على ضرورة مشاركة جميع اللاعبين في حوار بناء مع البعثة الأممية لتأمين بيئة سياسية وأمنية وقانونية.