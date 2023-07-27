بن قدارة: المجلس الأعلى لشؤون الطاقة اعتمد خطتين للمؤسسة الوطنية للنفط

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أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة اليوم الخميس، أن المجلس الأعلى لشؤون الطاقة اعتمد خطتين للمؤسسة.

وأضاف بن قدارة خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن الخطة تتمثل في التشغيلية والتي تهدف إلى المحافظة على الإنتاج وإجراءات الصيانات اللازمة.

وأشار رئيس المؤسسة إلى أن الخطة تشمل كذلك خلق بيئة مهنية مناسبة تساهم في نجاح الخطة التطويرية.

وناقش الدبيبة خلال اللقاء مع رئيس المؤسسة الخطة التطويرية المعتمدة للمؤسسة التي تستهدف زيادة الإنتاج إلى 2 برميل من النفط الخام يوميا، والتعاون مع الشركات العالمية لزيادة الاستكشاف لرفع إنتاج الغاز ومشتقاته.

أكد رئيس الحكومة دعم كل الجهود الوطنية لاستقرار المؤسسة الوطنية للنفط واعتماد كافة برامجها ومشروعاتها.

وأوضح بن قدارة لرئيس الحكومة الإجراءات التنفيذية المتخذة من المؤسسة والشركات التابعة لها.