خلاف برلماني أممي في ليبيا.. هل يؤدي إلى طريق مسدود؟

دب خلاف بين البعثة الأممية لدى ليبيا ومجلس النواب الليبي بعد إعلان الأخير موافقته على خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة “6+6” في جلسته الأخيرة التي عقدت بنغازي.

وأصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بيانا حذرت فيه من أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية.

وقالت البعثة، في بيان إنها علمت بموافقة مجلس النواب على خارطة طريق وإعلانه فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة، وحذرت من عواقب وخيمة على ليبيا جراء أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي.

وأكدت البعثة مواصلة المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، لقاءاته مع جميع المؤسسات والأطراف الليبية الرئيسية من أجل الاتفاق على خارطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد، على أساس دستوري وقانوني، من خلال الحوار والحلول الوسط والمشاركة البناءة بطريقة شفافة وشاملة للجميع وذلك بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على إدارة البلاد عموماً وتمثيل الشعب الليبي بأكمله، من جملة أمور أخرى.

كما أكدت البعثة الأممية على أن العملية السياسية في ليبيا تمر بمرحلة حرجة تستلزم اتفاقا سياسياً شاملاً مع قبول ومشاركة من جميع الأطراف الفاعلة.

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وحذرت من أن أية إجراءات أحادية، على غرار محاولات سابقة في الماضي، يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على ليبيا، وتتسبب في مزيد عدم الاستقرار وإثارة العنف.

ونفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، ما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مؤكداً أن مجلس النواب لم يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.

وأعرب المتحدث باسم مجلس النواب في بيان عن الاستغراب من صدور هذا البيان من البعثة الأممية والذي تضمن معلومات غير صحيحة فضلاً عن وصف ما قام به مجلس النواب بالإجراءات أحادية الجانب وهذا غير صحيح.

وأشار إلى أن من المفترض أن يكون دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو دعم تحقيق التوافق بين الليبيين وهو ما تجسده الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب.

وأكد أن ما أقره مجلس النواب في جلسته الرسمية هذا الأسبوع هو اعتماد خارطة الطريق بملاحظات أُحيلت إلى مجلس الدولة ولم يفتح مجلس النواب باب الترشح لرئاسة الحكومة المُقبلة.

على الجانب الآخر أصدرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لدى ليبيا بيان مشترك أعلنت فيه دعمها لجهود الممثل الخاص للأمين العام لإشراك جميع المؤسسات الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، بناءً على عمل لجنة 6+6 من خلال معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي بالترتيب، لجعلها قابلة للتنفيذ، وتأمين الاتفاق السياسي الشامل الضروري على طريق الانتخابات، وتمكين ساحة لعب متكافئة لجميع المرشحين.

وأضافت السفارات في البيان أن مجموعة P3 + 2 تشدد على أن المناقشات حول الطريق إلى الأمام يجب أن تكون جزءاً من المفاوضات السياسية الأوسع التي تيسرها الأمم المتحدة.

كما أكدت ضرورة أن ينصب تركيز قادة ليبيا على العمل للاستجابة لمطالب الشعب الليبي المستمرة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية في أقرب وقت ممكن.

وجددوا تأكيدهم على ضرورة مشاركة جميع اللاعبين بشكل بناء مع الممثل الخاص للأمين العام باتيلي، من أجل تأمين البيئة السياسية والأمنية والقانونية اللازمة لتلبية هذا الطلب.