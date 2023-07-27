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قشوط: أقرب انتفاضة لحراك شعبي هو في مدينة الـزاويـة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال الناشط السياسي محمد قشوط، إن أقرب إنتفاضة ممكن أن تحصل في حال حصلت وقد تكون مقدمة لحراك شعبي واسع هو في مدينة الـزاويـة لكونها باتت شرارة ومتصدرة الاحداث الأخيرة بالمنطقة الغربية، وتأثير الحراك فيها سيكون واضح على باقي المدن المحيطة بهاوصولاً إلى العاصمة طرابلس.

وأضاف قشوط أن هذا مايخشاه مغتصبي السلطة فيها و بأنالصادق الغريانيخرج أمس تقريباً محذراً من أي حراك بسبب دفاعه عن عائلة الدبيبة وبقائها.

وتابع أن الزاوية منذ أسابيع عادت التشكيلات المسلحة فيها لبعضها و أصبح هناك توافق فيما بينها بإستثناءالفارالذي مازال مرتمي في أحضان الدبيبات لذا من غير المستغرب أن يخرج المتطرفأبوعبيدة الزاويفي مشهد أحد قادة هذه الإنتفاضة و الهدف ليس لكييقودها بل لتجهض هذه الإنتفاضة قبل أن تولد فالعاقل و المواطن الفاهم سيبتعد عن أي حراك أو مظاهرات تقودها شخصيات مشبوهة.

الوسوم

#محمد قشوط الصادق الغرياني حراك شعبي ليبيا مدينة الزاوية

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الوطن الليبية

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