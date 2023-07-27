أمريكا والدول الأوروبية تدعم جهود باتيلي لإشراك الـأطراف الليبية لمعالجة النقاط الخلافية لـ”6+6″

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أكدت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا دعم جهود المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، في إشراك جميع الأطراف في معالجة النقاط المختلف عليها بقوانين لجنة “6+6” لجعلها قابلة للتنفيذ.

وأضافت الدول الخمس في بيان لها نشر على حساب السفارة البريطانية عبر “تويتر” أنه لابد من معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي لجعلها قابلة للتنفيذ.

وأعلنت الدول دعمها تأمين الاتفاق السياسي الشامل الضروري على طريق الانتخابات، من خلال مساحة متكافئة لجميع المرشحين.

وشددت على ضرورة أن تتم مناقشات كل الأطراف في ليبيا في إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

ودعت الدول الخمس إلى ضرورة مشاركة جميع الأطراف السياسية في ليبيا بشكل بناء مع رئيس البعثة الأممية.

وأوضحت أن المناقشات حول خارطة الطريق يجب أن تكون جزءًا من المفاوضات السياسية الأوسع التي تيسرها الأمم المتحدة.

ودعت الدول الخمس، القادة الليبيين إلى ضرورة أن ينصب تركيزها على تلبية مطالب الشعب بإجراء انتخابات في أقرب وقت.