| بيان أمريكي أوروبي يدعو القادة الليبيين لإجراء الانتخابات في أقرب وقت

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2023/07/28 على الساعة 00:30

: أصدرت سفارات كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في ليبيا، بيانًا مشترك اليوم الخميس، دعت فيه القادة الليبيين إلي أنه يجب أن ينصب تركيزها على تلبية مطالب الشعب بإجراء انتخابات في أقرب وقت.

وأكد البيان، على ضرورة “أن تتم مناقشات كل الأطراف في ليبيا في إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة”، مشددًا على “ضرورة مشاركة جميع الأطراف السياسية في ليبيا بشكل بناء مع رئيس البعثة الأممية”.

وأعلنت الدول الخمس دعمها للجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، في لإشراك جميع الأطراف في معالجة النقاط المختلف عليها بقوانين لجنة “6+6” لجعلها قابلة للتنفيذ، مشددة على ضرورة معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي لجعلها قابلة للتنفيذ.

وأكد البيان دعم تأمين الاتفاق السياسي الشامل الضروري على طريق الانتخابات، من خلال مساحة متكافئة لجميع المرشحين، لافتا إلى أن “المناقشات حول خارطة الطريق يجب أن تكون جزءًا من المفاوضات السياسية الأوسع التي تيسرها الأمم المتحدة”.

ويأتي البيان المشترك بعد بيان للبعثة الأممية في ليبيا، أمس الأربعاء، حذرت خلاله “من أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية”، وذلك بعد إعلان مجلس النواب اعتماد خارطة طريق بشأن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية والسعي لتشكيل حكومة جديدة موحدة.

وكان مجلس النواب قد أصدر بيانا، في وقت سابق الخميس، ردا على البعثة الأممية عبر خلاله عن “استغرابه” من بيان البعثة الأممية وقال إنه “تضمن معلومات غير صحيحة”.

ونفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، ما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول اعتماد مجلس النواب لخارطة طريق المسار التنفيذي بملاحظات والادعاء بأن مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة.