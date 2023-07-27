الصول: المجتمع الدولي يسعى لعدم استقرار ليبيا من خلال البعثة الأممية

الوطن | رصد

أكد عضو مجلس النواب “علي الصول” ان البعثة الأممية هي المُعرقل الأساسي لاستقرار ليبيا وإجراء الانتخابات وفق خارطة الطريق.

مشيرا في تصريحات صحفية الى ان البعثة الأممية عبارة عن جسر لتمرير نوايا ما يُسمى بالمجتمع الدولي الذي يخضع لهيمنة أمريكاوبعض الدول الأوروبية والتي تسعى لتصفية حساباته وفرض النفوذ الكامل لقطب دولى بعينه، على حساب الشعوب العربية والدول النامية

وأضاف الصول ان الصراعات الدولية الحالية تُعرقل حل الأزمات في كل الدول التي بها صراعات وخصوصًا في ليبيا.