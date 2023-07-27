الوطنية للنفط: إنتاج النفط الخام بلغ مليون و208 ألف برميل يوميًا خلال 24 ساعة

العنوان

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 208 ألف برميل يوميًا, والمكثفات 49 ألف برميل يوميًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ مليار و 208 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة أن استهلاك الشركة العامة للكهرباء بلغ 1.009 مليون قدم مكعب، وإنتاج المؤسسة الوطنية للنفط 125 مليون قدم مكعب.

وذكرت أن استهلاك مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى بلغ 67 مليون قدم مكعب، واستهلاك مصانع الأسمنت بلغ 7 مليون قدم مكعب.