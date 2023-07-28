“حفتر” يصدر قراراً بإنشاء إدارة الإعلام والتعبئة للجيش الوطني الليبي

أصدر القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قراراً يقضي بإنشاء إدارة الإعلام والتعبئة وتكون تبعيتها للقيادة العامة للقوات المسلحة ومكان تمركزها في مدينة بنغازي.

ووفقا للمادة الثانية من القرار الذي حمل رقم 240 لسنة 2023 فقد تم تعيين الناطق الرسمي باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري مديراً لإدارة الإعلام والتعبئة، إضافة إلى عمله السابق.

وكان القائد العام المُشير خليفة حفتر، وجه السبت الماضي بإتاحة كافة إمكانات الجيش لمساندة فرق الصيانة بجهاز النهر الصناعي لإنجاز أعمال الصيانة، بعد الأعمال التخريبية التي طالت خطوط نقل المياه بمدينة إجدابيا الخميس الماضي.

والتقى حفتر، في مكتبه بمقر القيادة العامة رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي أحمد الديب، لمتابعة ما وصلت إليه فرق التشغيل والصيانة بالجهاز.

وقال بيان الجيش الوطني الليبي، إن المشير حفتر يُشرف بشكل مباشر على أعمال الصيانة لخط نقل المياه (إجدابيا – بنغازي).

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