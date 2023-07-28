عبدالجليل: نسعى لتوفير منظومة لمرضى الاورام لتقدير الاحتياج الدوائي للمرضى

الوطن|متابعات

قال وزير الصحة “عثمان عبد الجليل ” ان مراكز الاورام التابعة للوزارة قامت بادخال جميع المرضى في منظومة تتضمن البيانات الكاملة لكل مريض وماهو نوع الورم والادوية التي يستخدمها حسب ما يفيد الطبيب المختص

وأضاف الوزير أن البرنامج يعد بادرة هي الأولى من نوعها وعن طريقها تُدون بيانات المرضى التشخيصية والعلاجية سواء كانت كيميائية أو اشعاعية، من خلالها يتم توفير العلاج ومتابعة حالاتهم المرضية ومعرفة أي أنواع السرطانات انتشاراً”.