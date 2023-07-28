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عبدالجليل: نسعى لتوفير منظومة لمرضى الاورام لتقدير الاحتياج الدوائي للمرضى

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

قال وزير الصحة “عثمان عبد الجليل ” ان مراكز الاورام التابعة للوزارة قامت بادخال جميع المرضى في منظومة تتضمن البيانات الكاملة لكل مريض وماهو نوع الورم والادوية التي يستخدمها حسب ما يفيد الطبيب المختص

وأضاف الوزير أن  البرنامج يعد بادرة هي الأولى من نوعها وعن طريقها تُدون بيانات المرضى التشخيصية والعلاجية سواء كانت كيميائية أو اشعاعية، من خلالها يتم توفير العلاج ومتابعة حالاتهم المرضية ومعرفة أي أنواع السرطانات انتشاراً”.
وأكد أن الهدف من إنشاء منظومة حصر مرضى الأورام والتسجيل بها هو ضمان صرف الأدوية لمن تحصل عليها وبالتالي عدم تضاعف إحصائيات عدد المرضى وكميات العلاج المطلوب لهم.
الوسوم

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الوطن الليبية

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