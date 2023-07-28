الشويهدي: باتيلي هو المعرقل الأول والرئيس للانتخابات في ليبيا

لوطن| رصد

قال رئيس لجنة “6+6” عن البرلمان جلال الشويهدي:”إن المعرقل الأول والرئيسي للانتخابات في ليبيا هو المبعوث الأممي عبدالله باتيلي؛لمحاولته التحكم في العملية السياسية“.

وأكد الشويهدي في تصريحٍ له أن اللجنة لم تقوم بأي عمل فردي مثلما قال باتيلي، وإن اعتماد النواب لخارطة الطريق تم بتوافق الأغلبية بين أعضاء المجلسين واستنادًا لأعمال لجنة 6+6.

مشيرًا إلى ضرورة وجود حكومة جديدة موحدة؛ للوصول للهدف الأساسي وهو اجراء الانتخابات، موضحًا أن وجود حكومتين بالشرق والغرب لن يؤدي إليها،

مؤكدًا أنه على رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة الكف عن محاولاته لعرقلة العملية الانتخابية بأي طريقة كانت، وأن يسلم للحكومة التي سيتم ترشيحها من المجلسين ويشارك في الانتخابات القادمة.

داعيًا رئيسي مجلس النواب والدولة لرفض التعامل مع باتيلي والمطالبة بعزله؛“لكونه شخص غير نزيه وغير واضح الموقف في العمليةالسياسية“.