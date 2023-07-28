قزيط: الدبيبة يضغط على أعضاء من مجلس الدولة لمنع تشكيل حكومة جديدة

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم قزيط، إن مجلس الدولة سيُمرر خارطة الطريق، لكن المُضايقات ستكون أكبر بكثير من الأوقات السابقة.

وأضاف قزيط، في تصريحات متلفزة، أن حكومة الدبيبة تضغط على أعضاء من مجلس الدولة بسبب توافقهم على تشكيل حكومة جديدة.

ولفت إلى أن حكومة الوحدة وأجهزتها تمنعنا من السفر بمخالفة قانونية ودستورية، فهؤلاء الأعضاء لديهم حصانة.

وتابع:” تعودنا على الاقتحامات والاعتداءات والكثير من أجهزة الحكومة التي أصبحت عصا مُسلطة على مجلس الدولة.

وشدد على أن حكومة الدبيبة غير قادرة عن أداء عملها الأساسي، لذلك أصبح يتوجب علينا إيجاد حكومة جديدة.

وأوضح أن تغيير الحكومة ليس بالأمر السهل والهين، وهذا مسار صعب وفشلنا فيه بعديد المرات، ويجب أن تكون هناك آليات مختلفة عن السابق.

وتابع:” من المهم أن يضطلع مجلس الدولة بدور رئيسي في تشكيل الحكومة”.