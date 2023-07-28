ضمن فعاليات النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية..المنفي يشارك في اجتماع رؤساء المجموعات الإقليمية الاقتصادية

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شارك رئيس المجلس الرئاسي، رئيس اتحاد المغرب العربي ، محمد المنفي الخميس، في اجتماع رؤساء المجموعات الإقليمية الاقتصادية.

وأكد المنفي خلال كلمته في الاجتماع بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية جزر القُمر الاتحادية، رئيس الاتحاد الأفريقي عثماني غزالي، أن هذا اللقاء مثال على مدى الرغبة في التأسيس لشراكة استراتيجية ناجحة ذات عائد مباشر على التكامل الأفريقي والمنفعة المشتركة بين أفريقيا وروسيا.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي أن هذه الشراكة ستتجلى في مجالات نقل التكنولوجيا والبحث العلمي، وتطوير الكوادر، والطاقة والزراعة.

وتابع المنفي :”ستدعم هذه الشراكة جهود المجموعة الأفريقية لتحسين موقفها التفاوضي في مجالات التعدين والاستثمارات، وحصولها على حقها في تمثيل عادل ومنصف في مجلس الأمن”.

وقال رئيس المجلس الرئاسي :”سنكون حريصين على دعم ومساندة كل جهود التكامل الاقتصادي، وما سيُتفق عليه مع روسيا في العديد من المجالات، وفي جهود تعزيز السلام ونزع فتيل النزاعات والصراعات المسلحة”.