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“الشهوبي” يبحث إجراءات رفع الحظر الجوي الأوروبي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

بحث وزير المواصلات بالحكومة المنتهية محمد الشهوبي، مع سفير ليبيا للاتحاد الأوروبي، ورئيس مصلحة الطيران المدني، العلاقة معالمفوضية الأوروبية ووكالة سلامة الطيران الأوروبية؛ لرفع الحظر الجوي.

وبيّن  الشهوبي أهمية اطلاع الجانب الأوروبي على مستجدات الخطط التصحيحية الجاري تنفيذها، مشيرًا إلى ما قامت به الوزارة من ترتيباتٍ مع المنظمة الدولية للطيران المدني؛ لمعالجة القصور المسجّل والإيفاء بمتطلبات رفع الحظر.

من جانبه، أكد السفير تعاون المفوضية الأوروبية واستعدادها للمساهمة في مراجعة ما أنجزه الطيران المدني بشأن متطلبات رفع الحظر الجوي.

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أوروبا الحظر الجوي السفير الأوروبي ليبيا محمد الشهوبي وزارة مواصلات الحكومة المنتهية

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الوطن الليبية

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