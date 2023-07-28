النائب العام يلتقي مسؤولين من مركز الرقابة ويعلن عن إجراءات لدعم مختبرات الأغذية

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ناقش المستشار النائب العام” الصديق الصور” اليوم تقْوِيم نشاط معايرة أجهزة مختبرات تحليل المواد، وتنسيق مد المختبرات بالمحاليل التشغيلية بحضور مدير عام مركز الرقابة على الأغذية، ومسؤول الرقابة الداخلية، ومدير إدارة الرقابة على الأغذية في المركز

واختتم المجتمعون اللقاء باقتراح تشكيل لجنة إدارية تتولى مهمة الانتقال إلى أماكن المختبرات، وتزويدها بالأجهزة التي تكفل سلامة ما يُعرَض من غذاء، ومشاركة مجلس الوزراء في رؤية إنشاء مختبر مرجعي، بالتزامن مع إعادة تنظيم إجراءات الإفراج الجمركي المؤقت ، وتحييد العقبات الحائلة دون تفعيل آلية تتبع البضائع.