حراك “الزاوية” يطالب برحيل جميع الأجسام السياسية وإقامة حكومة موحدة

الوطن| رصد

طالب بيان انتفاضة الحسم والتغيير لإنقاذ ليبيا بالمنطقة الغربية، اليوم الخميس من الزاوية، “برحيل كافة الأجسام السياسية، وعلى رأسها الحكومة منتهية الولاية وتليها الحكومة الليبية ومجلسي النواب والدولة؛ باعتبارهم أجسام مستهلكة وصورة مستهجنة ليس لها المقدرة في إدارة الدولة، وأن استمرارها سيكلف الدولة الليبية الكثير من الويلات والأزمات”.

كما تضمن البيان مطالبتهم بإقامة حكومة حقيقية تجمع جميع الليبيين شرقًا وغربًا وجنوبًا وتوحيد كلمتهم تحت إرادة ليبية، يمكن عن طريقها إقامة انتخابات نزيهة وحقيقية تخرج أجسام جديدة تعيد الحياة لليبيا والاستقرار لليبيين.

كما طالب البيان بمحاربة الفساد الإداري والمالي الذي استفحل في جسد الحكومة، وحلحلة ملف المهجريين وانصافهم في قضيتهم، والنظر في أمر السجون والمسجونين ظلما وعدوانا والقيام على ملف المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل قانون العدالة الانتقالية.

وتضمن البيان مطالبة المجتمع الدولي بإعطاء فرصة لليبيين في تقرير مصيرهم والخروج بحل لمشكلتهم دون تدخل، وليكن الحل ليبي ليبي صورة ومضمونًا.

مطالبين القوى الأمنية في كل مناطق ليبيا بضرورة توفير حماية المدنيين والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم رأيهم دون مصادرة إرادتهم