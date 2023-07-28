الرئاسي الليبي يعلق بشأن الانقلاب على الشرعية في النيجر

رفضت السلطة التنفيذية في ليبيا، ممثلة في المجلس الرئاسي، الذي يقوده محمد المنفي، وحكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، محاولة «الانقلاب على شرعية» رئيس النيجر محمد بازوم، محذرة من تداعيات الأوضاع على استقرار المنطقة.

واعتبر المنفي حصار الرئيس «المُنتخب» بازوم عملية عسكرية «غادرة، خارج القانون والشرعية من قبل إحدى الوحدات العسكرية، بقصد إحداث تغيير غير دستوري في السلطة القائمة، ما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي».

وذكّر المنفي في بيان نقله مكتبه الإعلامي، مساء (الأربعاء) أن النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي اعتبر مثل «هذه التدخلات الهادفة لإسقاط السلطة الشرعية، أو ابتزازها بوسائل غير دستورية مرفوضة»، كما أنها «لن تمكن فاعليها من أن يكونوا بيننا ممثلين لشعب النيجر في المجتمع الدولي؛ ما يحتم العودة إلى الثكنات العسكرية».

ودعا المجلس الرئاسي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا اتخاذ كل ما من شأنه تأمين سلامة الرئيس بازوم وأسرته، ورئيس وأعضاء حكومته، مناشداً المواطنين هناك «العمل على حماية أرواح المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، عبر تفادي اللجوء إلى العنف واستخدام السلاح».

كما ندد موسى الكوني، نائب المجلس الرئاسي، بما أسماه «محاولة زعزعة استقرار النيجر؛ الجارة الشقيقة، وجرها إلى أتون صراع»، قائلا إن هذا التحرك من شأنه «تمزيق استقرار المنطقة بكاملها».

واذ نندد بمحاولة زعزعة استقرار النيجر؛ الجار/الشقيق، وجره لأتون صراع، من شأنه أن يمزق استقرار كامل المنطقة. وكان قد خط مساراً استثنائياً للديمقراطية، جمع بجلال فسيفساء الشعب حوله.نحيّ انتفاضة هؤلاء اليوم ضد الانقلاب، وانتصارهم لمخرجات صندوق الاقتراع. ونؤكد على إننا وافريقيا،معهم.

وزاد الكوني في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «x» أن رئيس النيجر «كان قد خط مساراً استثنائيا للديمقراطية، جمع بجلال فسيفساء الشعب حوله»، ومضيفا: «نحيي انتفاضة هؤلاء اليوم ضد الانقلاب، وانتصارهم لمخرجات صندوق الاقتراع. ونؤكد أننا وأفريقيا معهم»، في إشارة إلى معارضي «الانقلاب على الشرعية».