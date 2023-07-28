القاء القبض على متهم في واقعة القــتل العمد في سبها

أعلنت مديرية أمن سبها، عن تمكن مركز شرطة سبها المدينة من القاء القبض على شخص نيجر الجنسية بتهمة القتل العمد .

وحضر الى مركز شرطة سبها المدينة المدعو/ م ص م / مواليد/ 1974م / الإقامة/ سبها المهديه/ الجنسية/ تشاد/ وابلغ عن واقعة مقتل ابنه ا م ص البالغ من العمر 22 سنة اتر طعنه بسكين في الصدر من قبل شخص يدعى/ م ن نيجر الجنسية اتر تشاجره معه بالورشه التى يعمل بها بمنطقة ورش المهديه .

وعليه مباشرتا انتقل ضباط التحقيق الى مركز سبها الطبي وتم معاينة الجتمان المتوفي وانه مصاب بطعن بسكين في صدرة ناحية القلب .

وانتقل ضابط التحقيق وبرفقته أعضاء التحري والقبض لمكان الواقعة ووجد اتار دماء بالورشة وتم ضبط الجاني وإحضار معه اداة الجريمة سكين دو حد واحد .

وتم الانتقال به إلى المركز وبالتحقيق معه الاسم/ م ن م ا / 1999م / الإقامة/ سبها المهديه/ المهنة/ ميكانيكي سيارات/ الجنسية/ النيجر/ .

واعترف بما نسب اليه افاد انه قام بطعن المجني عليه بسكين في الصدر بسب عدة مشاكل بالورشه فيما بينهما مند فترة وتشاجر معه وطعنه بسكين في صدرة ناحية القلب وتم توقيفه .

وتم احالته الى النيابة العامة تحت الحراسه المشدده والتي بدورها اودعته السجن وقيدة ضده قضية القتل العمد .