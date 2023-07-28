تظاهرة في الزاوية تطالب بإنهاء المراحل الانتقالية ورحيل الأجسام السياسية

شهدت مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس الخميس، تظاهرة تطالب بإنهاء كافة المراحل الانتقالية ورحيل الأجسام السياسية دون قتال والذهاب إلى الانتخابات في أسرع وقت.

وقال شعبان هدية المعروف بـ”أبو عبيدة الزاوي”، في البيان الختامي لحراك 27 يوليو اليوم هو يوم اجتماع الكلمة بين الشرق والغرب لأجل ليبيا وأن نقف يدًا واحدة.

وأضاف الزاوي : “لا للتباعد بين الشرق والغرب فلم يعد هناك مجال للمفسدين في ليبيا حيث وصلت البلاد إلى حال لم يسبق له مثيل من التدهور السياسي والانهيار الاقتصادي والحالة الأمنية المزرية”.

واكد الزاوي استمرار الحراك في وقفاته حتى انتهاء الساسة والمفسدين واخراجهم من البلاد مضيفًا : “اليوم هو يوم سقوط كل الأجسام التي كانت سببًا في انهيار هذا البلد” .

وفي وقت سابق، حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أي إجراءات أحادية الجانب أو أي محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية.

وجاء التحذير بعد إعلان مجلس النواب الليبي موافقته على خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة “6+6” المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لإعداد قوانين الانتخابات.

وصوت مجلس النواب الليبي يوم الثلاثاء بالأغلبية المطلقة على اعتماد خارطة الطريق لاختيار رئيس حكومة جديدة للبلاد.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنه “تقرر اعتماد خارطة الطريق مع ملاحظة أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة”.

وأضاف: “تعطى الثقة للحكومة على أساس برنامجها متضمنا طريقة عملها مع مراعاة حصول رئيسها على تزكيات من أعضاء النواب والدولة”.

وأوضح أنه “تحال هذه الملاحظات إلى لجنة 6+6 لمحاولة تقريب وجهات النظر وإعادتها إلى مجلس النواب حتى يتم اعتمادها النهائي”.