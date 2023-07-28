مديرية أمن طرابلس تعلن إعادة تفعيل منظومة متوقفة منذ عام 2011

أعلنت مديرية أمن طرابلس، عن إعادة تفعيل منظومة المخالفات المرورية المركزية المتوقفة منذ عام 2011، قريبًا .

ومنظومة المخالفات المرورية المركزية . هي منظومة خاصة بالمخالفات المرورية و ذلك للقضاء على تكدس وثائق السيارات المخالفة التي يصل بعضها لثلاث سنوات ، حيث لوحظ أن المخالفات تتكدس و لا يتجه أصحابها للبحث عنها بسبب عدم معرفة مكان وجود الوثيقة المحجوزة بسبب المخالفة، الأمر الذي يدفع البعض لتقديم طلب ضياع على وثائقه و استخراج أخرى جديدة، حيث أن هذه المنظومة سوف تقلل من الارباك الذي قد يقع فيه المواطن ، بحيث لا يمنح بدل فاقد عن اي مستند إلا بوجود أفادة بعدم وجود مخالفة على هذا الكتيب، هذا الأمر سوف يسهل وينظم لحد كبير عمل المخالفات و تبويبها.

يذكر أن هذه المنظومة ستكون موحدة لجميع اقسام المرور بالمكتب و ستباشر مهامها من داخل مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس و بتالي اي مواطن تتم مخالفته و لا يتمكن من إيجاد وثائقه يمكنه اللجؤ للمكتب لمعرفة مكان وجود الوثيقة الخاصة به.