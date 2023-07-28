القبض على مصريين وسودانيين عقب مشاجرة بمدينة الكفرة

أعلنت مديرية أمن الكفرة، عن القاء القبض على 10 أشخاص من الجنسية المصرية والسودانية خلال مشاجرة بشارع السوق وسط المدينة .

وفور ورود معلومات تفيد بوجود مشاجرة بين أشخاص من الجنسية المصرية بشارع السوق وسط المدينة وآخرين من الجنسية السودانية حيث نتج عنها إصابة شخص من الجنسية السودانية بعض الإصابات في الرأس .

واستمرت المشاجرة لساعات ما بعد الظهر وفرارهم فور علمهم بمتابعة رجال الأمن متمثلين في مركز شرطة المدينة وقسم البحث الجنائي، تمكن أعضاء مركز شرطة المدينة من التعرف على الشخص المصاب واحضاره إلى مركز المدينة .

وتبين وجود بعض الإصابات ليتم نقله إلى مستشفى الشهيد عطية الكاسح وتلقيه العلاج ، فور ذلك بدأ رجال الأمن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة ومن خلال التحري عن الاشخاص المتسببين في هذة المشاجرة تم التعرف عليهم وضبطهم جميعاً حيث بلغ عددهم 10 أشخاص عدد 7 من الجنسية المصرية و عدد 3 من الجنسية السودانية .

وبـ الإستدلال معهم فرغ المناوب لهذا اليوم بمركز شرطة المدينة بتوقيفهم في السجن واتخذت بهذا الإجراءات حيالهم .