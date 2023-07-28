تصريحات جديدة من الخارجية حول التواصل مع قبيلة القذاذفة وتطورات قضية هانيبال القذافي

قال عمر كتي وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، ان لديهم الكثير من الأوراق للإفراج عن هانيبال معمر القذافي مشيرًا الى المحاولة لإرسال فريق طبي إلى لبنان للوقوف على وضعه الصحي.
وأشار كتي في مقابلة صحفية الى أن قضية هانيبال القذافي أصبحت تشغل الرأي العام وتشهد اهتمامًا كبيرًا من الحكومة ووزارتي الخارجية والعدل.
أبرز تصريحات عمر كتي وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية :
- وزيرة العدل الليبية أرسلت رسالة رسمية لنظيرها اللبناني للتعاون مع السلطات الليبية.
- وزارة العدل حثت السلطات اللبنانية على استقبال وفد من الحكومة الليبية للوقوف على وضع قضية هانيبال القذافي.
- وزارة العدل وجهت بإرسال فريق طبي لمتابعة الوضع الصحي لهانيبال وننتظر تجاوب الجانب اللبناني بعيدًا عن الشق القضائي.
- وزارة العدل بدأت بالتدخل باعتبار أن القضية تتبع شقًا قضائيًا وقانونيًا، وننتظر رد الجانب اللبناني.
- لبنان لم ترد علينا حتى الآن، وفتحنا باب تواصل مع الجانب السوري ودول أخرى سنكشف عنها في حينه.
- نحاول إرسال فريق طبي إلى لبنان للوقوف على الوضع الصحي لهانيبال القذافي.
- قضية هانيبال القذافي طال أمدها ولابد من وضع حد لها، ومن الممكن أن نلجأ للجامعة العربية للتدخل.
- منفتحون على كافة الحلول والإجراءات وبأيدينا الكثير من الأوراق فيما يخص قضية هانيبال القذافي.
- رئيس المجلس الرئاسي يتابع معنا تطورات ملف هانيبال القذافي عن كثب أولاً بأول.
- لدينا اتصال مباشر عبر سفارتنا في دمشق والسفير اللبناني لدينا فيما يخص القضية.
- لا علم لدينا بأي تواصل من جانب سيف الإسلام القذافي بعبدالحميد الدبيبة بخصوص قضية هانيبال القذافي.
- نحن على اتصال بقبيلة القذاذفة ولو أن هناك اتصال رسمي من سيف الإسلام فسيكون معلنًا.
- مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة تواصل مع نظيره اللبناني وسلمه رسالة رسمية بخصوص قضية هانيبال.
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