تصريحات جديدة من الخارجية حول التواصل مع قبيلة القذاذفة وتطورات قضية هانيبال القذافي

قال عمر كتي وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، ان لديهم الكثير من الأوراق للإفراج عن هانيبال معمر القذافي مشيرًا الى المحاولة لإرسال فريق طبي إلى لبنان للوقوف على وضعه الصحي.

وأشار كتي في مقابلة صحفية الى أن قضية هانيبال القذافي أصبحت تشغل الرأي العام وتشهد اهتمامًا كبيرًا من الحكومة ووزارتي الخارجية والعدل.

أبرز تصريحات عمر كتي وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية :