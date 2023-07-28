مذيع بقناة التناصح: “شعبان هدية” لم يصطف مع العلماء ولم يراجعهم في حراكه المشبوه

انتقد عبدو القن، المذيع بقناة التناصح التابعة للمفتي المعزول، الصادق الغرياني، «شعبان هدية الزاوي» المكنى بـ«أبو عبيدة» رئيس «مجلس ثوار ليبيا» بسبب قيادته لحراك 27 يوليو في الزاوية، الذي أطلق عليه اسم “الحسم لإنقاذ ليبيا” .

وقال القن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”:” نحن نلوم الشيخ شعبان هدية كونه طالب علم لم يصطف مع العلماء ويراجعهم في حِرَاكه المشبوه مع خالد المشري، وشِرَار الشرق المتمثّل في عقيلة صالح ومن وراءه من الأشرار”، على حد تعبيره.

وأضاف القن:” لا أعرف هل هو يعي ذلك أو لا ولكن ننصحه بعدم الانجرار وراء أي شخصية من الشخصيات السياسية المتصدرة للمشهد الآن الذين يسعون للبقاء في مناصبهم”، على حد ادعائه.

وتابع:” يجب على هدية أن يسعى مع الخيرين ويعمل جهده للوصول للانتخابات، أصلحه الله وردَّه إلى الصواب”، على حد زعمه.