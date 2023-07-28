الدرقاش: الدبيبة أقام لنا المنتزهات التي كنا نفتقدها ولابد من إنصافه

أشاد المحلل السياسي المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، مروان الدرقاش، برئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

وقال الدرقاش في تدوينة عبر “فيسبوك”: “تعاملنا بالإنصاف مع كل من جاء من السياسيين وكل من تابعني يعرف ذلك، لكن أصحاب الهوى يتهمونني بالجهوية عندما أنصفنا حكومة الدبيبة، مع أنهم هم أنفسهم من كان يهلل ويؤيد انتقادنا لباشاغا وصوان والفقيه وبلدي مصراتة السابق عندما حادوا عن الحق”.

وأضاف: “لو كانت الجهوية تحركني لكان الأولى بي أن أنصر من كنت معهم في قارب واحد ورفاق الثورة والنضال، بينما لم تربطني ولا تربطني أي علاقة بالدبيبة لا أعرفه لم ألتقيه ولم يعطني منصباً في حكومته ولم أستفد منها ولله الحمد إلا كما استفاد باقي الليبيين بصيف بلا طرح أحمال أو طرق ومتنزهات كنا نفتقدها من قبل”.

واستكمل الدرقاش: “فإذا كان الإنصاف يرتبط عندكم بالمصالح الشخصية فهو عندنا مستقل لا يرتبط إلا بميزان العدل دليلنا في ذلك قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوٌامين لله شهداء بالقسط)”.

وطالب بأن يكفوا عنه، مردفا: “فلست من المطبلين لم أطبّل لمن هو أقرب إليٌ من الدبيبة، ولن أطبل للدبيبة لكن اتهاماتكم لن يجعلني أتوقف عن ذكر حسنات القوم ولست بدعاً في ذلك فأهل الإنصاف كُثر وقد وسعهم ما وسعني”.