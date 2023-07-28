النائب العام الليبي: إنشاء مختبر مرجعي لضمان سلامة الغذاء

عقد النائب العام الليبي، الصديق الصور، اجتماعا مع مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية؛ ومسؤول الرقابة الداخلية؛ ومدير إدارة الرقابة على الأغذية في المركز.

وخلال الاجتماع، اتفق النائب العام مع جهاز الرقابة على الأغذية والأدوية، على تشكيل لجنة لتزويد المختبرات بالأجهزة التي تكفل سلامة الغذاء وإنشاء مختبر مرجعي وإعادة تنظيم إجراءات الإفراج الجمركي المؤقت.

وتناول الاجتماع تقْوِيم نشاط معايرة أجهزة مختبرات تحليل المواد؛ وتنسيق مد المختبرات بالمحاليل التشغيلية.

وانتهى المجتمعون، إلى إجراء مقترح تشكيل لجنة إدارية تتولى مهمة الانتقال إلى أماكن المختبرات، وتزويدها بالأجهزة التي تكفل سلامة ما يعرض من غذاء، ومشاركة مجلس الوزراء في رؤية إنشاء مختبر مرجعي، بالتزامن مع إعادة تنظيم إجراءات الإفراج الجمركي المؤقت، وتحييد العقبات الحائلة دون تفعيل آلية تتبع البضائع.