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الأرصاد الجوية: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن | رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي و خاصةً مناطقالدواخل, حيث تتراوح مابين (34 – 38)مْ علي المناطق الساحلية وتكون على الدواخل مابين (39– 43)مْ , ويكون الارتفاع ملحوظ يومالغد  ويوم الأحد علي أغلب المناطق.

وان تكون  درجات الحرارة على مناطق الشمال الشرقي مابين (30 – 34)مْ و على مناطق الوسط والجنوب مابين  (40 – 46)مْ.

وتوقع المركز انخفاض درجات الحرارة بداية من يوم الاثنين علي مناطق الشمال الغربي .

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#المركز الوطني للأرصاد الجوية #حالة الطقس ليبيا

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الوطن الليبية

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