الأرصاد الجوية: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي

الوطن | رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي و خاصةً مناطقالدواخل, حيث تتراوح مابين (34 – 38)مْ علي المناطق الساحلية وتكون على الدواخل مابين (39– 43)مْ , ويكون الارتفاع ملحوظ يومالغد ويوم الأحد علي أغلب المناطق.

وان تكون درجات الحرارة على مناطق الشمال الشرقي مابين (30 – 34)مْ و على مناطق الوسط والجنوب مابين (40 – 46)مْ.

وتوقع المركز انخفاض درجات الحرارة بداية من يوم الاثنين علي مناطق الشمال الغربي .