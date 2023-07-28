همومة: المسار أصبح ممهداً للانتخابات بعد اعتماد البرلمان خارطة الطريق

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد همومة:” إن المسار أصبح ممهدا فعليا نحو إجراء الانتخابات، بعد اعتماد البرلمان خارطة الطريق”.

وأضاف همومة، في تصريحات صحفية صحفية، إن مجلس الدولة سينظر في التعديلات التي أجراها مجلس النواب والتي سوف تحال إلينا.

وتابع:” في حال كانت هذه التعديلات لا تلمس جوهر وروح القوانين، خاصة أهم شروط الترشح التي كانت نقطة الخلاف حتما فستكون ليبيا على أبواب انتخابات عامة قبل منتصف العام القادم”.

وأكد أنه إذا كانت التعديلات التي أجراها مجلس النواب جوهرية فسنكون داخل نفق آخر مظلم”.

وشدد على أن ختيار حكومة تنفيذية يناط بها إجراء هذه الانتخابات من اختصاص البرلمان دون غيره وهذا منصوص عليه في الاتفاق السياسي.

ولفت إلى أن سحب الثقة من أي حكومة يكون بالتوافق مع مجلس الدولة، وهذا ما حدث مع حكومة الدبيبة عندما سحب مجلس النواب الثقة منها بالمخالفة للاتفاق السياسي.

وأوضح أن مجلس النواب لم يتمكن من سحب الثقة كاملة من حكومة الدبيبة وبقيت تمارس مهامها وباعتراف المجتمع الدولي لها لهذا السبب.