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“ابو زريبة” يناقش الخطط الأمنية والإستراتيجيات الفعالة في القطاع الأمني

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

التقى وزير الداخلية اللواء ” عصام أبو زريبة “والوكيل ” فرج اقعيم ” ضمن اجتماع  أمني موسع بحضور مدير مديرية أمن البيضاء اللواء ” خالد البسطة ” لمناقشة الخطط الأمنية والإستراتيجيات الفعالة في القطاع الأمني

وتم خلال اللقاء بحث الجهود الحالية القائمة من الغرفة الأمنية المشتركة ومكافحة الجريمة وضبط المطلوبين، وتم  تبادل وجهات النظر حيال بعض الملفات والقضايا المتعلقة بعمل وزارة الداخلية ومديريات الأمن والأجهزة والإدارات والأقسام التابعة للوزارة في مدن ومناطق البلاد .

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الوطن الليبية

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