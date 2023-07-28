الجعيدي: الهدف من “الحراكات” تفكيك المنطقة الغربية وإضعافها لصالح الانقلابيين

قلل عبد الله الجعيدي، مذيع قناة التناصح التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، من دعوة أحد قياديي الجماعة الليبية المقاتلة ورئيس ما يسمى «مجلس ثوار ليبيا»، شعبان هدية، المعروف بـ”أبو عبيدة الزاوي”، إلى ما يسمى حراك “انتفاضة الحسم”.

وقال الجعيدي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “كلما تزداد الأزمة السياسية وتتفاقم ولا يوجد حلول في الأفق ونظن أن الشعب احتقن وسيكون له موقف قريبا تخرج دعوات ترفع شعارات التخلص من الأجسام السياسية وإنقاذ الوطن ويتبناها أشخاص أو مجموعات ليست في مستوى الشعارات المعلنة بدءا من قطيط إلى حراك بالتريس وصولا إلى حراك الشيخ شعبان هدية”.

وأضاف: “النتيجة تفريغ مطالب الشعب وحقوقه من معناها ويأس الشارع من أي محاولة إصلاح وعدم ثقته في هذه الدعاوى”.

واستكمل الجعيدي: “الغريب أكثر هذه الدعاوى وأغلبها مسلط على المنطقة الغربية وكأن الهدف هو تفكيكها أكثر مما هي مفككة وإضعافها لصالح الانقلابيين، ولا ننسى محاولة عبدالحكيم بالحاج للتحشيد الفاشل ثم رجع من حيث أتى”.