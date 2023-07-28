الحرارة تعود للارتفاع.. حالة الطقس المتوقعة في ليبيا اليوم الجمعة 28 يوليو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 28 يوليو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تشهد درجات الحرارة ارتفاع تدريجي بداية من هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي و خاصةً مناطق الدواخل.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول من مساء يوم الغد إلى.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34–38)مْ على المناطق الساحلية، ومابين (39-42) مْ على الدواخل، وتسجل زيادة ملحوظة يوم الغد ويوم الأحدعلي أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (30-35)مْ.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-44)مْ وتسجل علي غدامس (47)مْ .

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-42)مْ.