وزير الداخلية التونسي: وضع المهاجرين لدينا أفضل من بلدان أخرى

رفض وزير الداخلية التونسي كمال الفقي اتّهام سلطات بلاده بمعاملة المهاجرين غير النظاميين بطريقة غير إنسانية وإلقائهم في الصحراء الحدودية مع ليبيا، داعيا إلى التوقّف عن نشر الأخبار الزائفة، حسب قوله.

وقال الفقي في تصريح للتلفزيون التونسي أمس الخميس: “لا داعي لأن تتّجه بعض الجهات المغرضة لتشويه تونس والاعتداء على صورة الأمن والجيش التونسي والمواطنين أيضا”.

وأضاف: “إنّ وضع المهاجرين في تونس والمعاملة التي يلقونها أفضل ممّا يجدونه في بلدان أخرى”، مردفا: “لكم أن تتحوّلوا إلى مكان إقامة المهاجرين غير النظاميين وتتثبّتوا من المعاملة وحسن التصرّف معهم”.

وأكّد الوزير أنّ تونس مسؤولة فقط عن المهاجرين الذين هم على أراضيها، وليست مسؤولة عن وضع أولئك الذين في بلدان أخرى، متابعا: “كل بلد عليه أن يقوم بتنفيذ قوانين على إقليمه الترابي ويتفادى التدخّل في مناطق تتبع بلدان أخرى”.

وأشار وزير الداخلية إلى تدخّل الأمن التونسي لإسعاف بعض المهاجرين المصابين وتقديم المساعدة لهم.