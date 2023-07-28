الشويهدي: “باتيلي” هو المعرقل الأول والرئيسي للانتخابات

قال رئيس لجنة 6+6 عن النواب جلال الشويهدي، إن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي هو المعرقل الأول والرئيسي للانتخابات في ليبيا، لمحاولته التحكم في العملية السياسية.

وأضاف الشويهدي، في تصريحات صحفية:” لم نقم بأي عمل فردي حسب قول باثيلي بل أن اعتماد النواب لخارطة الطريق تم بتوافق بين المجلسين استناداً لأعمال لجنة 6+6″ .

وشدد على ضرورة أن يكون هناك حكومة جديدة موحدة لأن هدفنا الأساسي هو الوصول لانتخابات ووجود حكومتين بالشرق والغرب لن يؤدي إليها.

وتابع:” لا شك أن عدة قوانين وقرارات لن تلقى قبول من جميع الأعضاء ولكن الأغلبية بالمجلسين صوتت لصالح خارطة الطريق” .

وأكد أن الدبيبة يحاول أيضا عرقلة العملية الانتخابية بأي طريقة كانت، وعليه أن يسلم للحكومة التي سيتم ترشيحها من المجلسين ويشارك في الانتخابات القادمة.

ودعا الشويهدي، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، لرفض التعامل مع باتيلي والمطالبة بعزله لكونه شخص غير نزيه وغير واضح الموقف في العملية السياسية.