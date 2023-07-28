بيان أمريكي أوروبي يجدد الدعم لباتيلي

ليبيا – أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا،في بيان مشترك، صدر أمس الخميس، دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام لإشراك جميع المؤسسات الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين بناءً على عمل لجنة 6+6.

الدول الخمس وفي بيانها الذي أعلنته عبر سفارتها لدى ليبيا وتلقت المرصد نسخة منه، أكدت على ضرورة معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي بالترتيب لجعلها قابلة للتنفيذ وتأمين الاتفاق السياسي الشامل الضروري على طريق الانتخابات، وتمكين ساحة لعب متكافئة لجميع المرشحين.

وشدد البيان على أن المناقشات بشأن الطريق إلى الأمام يجب أن تكون جزءًا من المفاوضات السياسية الأوسع التي تيسرها الأمم المتحدة،داعية قادة ليبيا التركيز على العمل للرد على مطالب الشعب المستمرة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن.

الدول الخمس كررت في ختام بيانها حاجة جميع اللاعبين إلى المشاركة بشكل بناء مع الممثل الخاص للأمين العام باتيلي لتأمين البيئة السياسية والأمنية والقانونية اللازمة من أجل تلبية هذا الطلب.