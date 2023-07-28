خمس دول غربية تعلن دعمها لجهود البعثة الأممية في ليبيا

أعلنت خمس دول غربية دعمها لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، فيما يتعلق بإشراك جميع الأطراف في معالجة النقاط المختلف عليها بقوانين لجنة “6+6” لجعلها قابلة للتنفيذ.

وأكدت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في بيان مشترك، على ضرورة معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي لجعلها قابلة للتنفيذ.

كما شدد البيان دعم تأمين الاتفاق السياسي الشامل الضروري على طريق الانتخابات، من خلال مساحة متكافئة لجميع المرشحين، لافتا إلى أن المناقشات حول خارطة الطريق يجب أن تكون جزءا من المفاوضات السياسية الأوسع التي تيسرها الأمم المتحدة.

ودعت سفارات الدول الخمسة، وهم أعضاء مجموعة “3+2″، الأعضاء الدائمون بمجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا وإيطاليا، إلى ضرورة أن ينصب تركيز قادة ليبيا على العمل للاستجابة لمطالب الليبيين المستمرة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، مؤكدين أيضا ضرورة مشاركة جميع الأطراف بشكل بناء مع باتيلي من أجل تأمين البيئة السياسية والأمنية والقانونية اللازمة لتلبية هذا الطلب.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حذرت في وقت سابق من أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية، وذلك بعد إعلان مجلس النواب موافقته على خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة “6+6” المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لإعداد قوانين الانتخابات.