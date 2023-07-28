عبد القيوم: الحكومة الجديدة يجب ان تكون ضمن حل كامل وإلا ستكون قفزة في الهواء

الوطن| رصد

قال الكاتب الصحفي عيسى عبد القيوم إن خارطة الطريق والتي تهدف لاختيار حكومة جديدة يجب ان تكون ضمن حل كاملة ولا ستكون قفزة في الهواء.

وتساءل عبد القيوم في تصريحات صحفية حول المكان التي ستمارس فيه الحكومة الجديدة مهامها وأي الحكومات ستسلم مهامها للأخرى في ظل الظروف الراهنة.

ولفت أن نتائج لجنة 6+6 قد تكون غير مطبقة على أرض الواقع مشيراً أن هذا الأمر يخلق حالة قلق مطالب الحكومة المنتهية والبرلمان بالوصول إلى حل كامل.

وأشار أن يجب على الليبيين الاطلاع جيداً على الاسماء التي ستترشح للانتخابات واختيارهم بتمعن ومعاقبة أي شخص كان سياسي ولم يكن رجل دولة مسؤول عن دولته.

وختم نحن بحاجة إلى مشروع وطني واحد يجمع القوة المتفككة وللسيطرة على مخاوف الشعب الليبي والوصول إلى حلول جذرية.