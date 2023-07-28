الرفادي: الخير للوطن في انتخابات برلمانية فقط عاجلة

قال رئيس ما يعرف بحزب الجبهة الوطنية عبد الله الرفادي إنه يجب مطالبة مجلس النواب بالتوقف عن التعدي على السلطة القضائية والوقوف مع المحكمة العليا في كل قراراتها الداعية إلى الحفاظ على دستورية وسلامة كل القوانين وهيبة القضاء واستقلاليته، وفق قوله.

وأضاف الرفادي في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة: لا بدّ من تأجيل كل القضايا الخلافية ومنها الانتخابات الرئاسية إلى حين صدور دستور دائم للبلاد.

وتابع: من أراد الخير لهذا الوطن فالطريق واضح وهو المطالبة بانتخابات برلمانية عاجلة لتغيير الأجسام التشريعية الموجودة والتي تجاوزت مددها القانونية والدستورية وبطريقة سلمية ودستورية سلسلة.

وأشار الرفادي إلى أن هناك محاولات يائسة لبعض الأطراف والقوى بدوافع مختلفة لزعزعة الأمن والاستقرار النسبي الذي تتمتع به المنطقة الغربية، حسب ادعائه.