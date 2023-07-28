استمرار أعمال صيانة أنبوب النهر الصناعي في إجدابيا

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أكد جهاز إدارة وتنفيذ النهر الصناعي، اليوم الجمعة، مواصلة العمل على إصلاح الأنبوب المتضرر في إجدابيا.

وأعلن الجهاز، الخميس، البدء عملية إنزال أول جزء من الأنبوب بالخندق بدل الأنبوب المتضرر بالمحطة رقم 41+460 في إجدابيا.

وقال، إن عملية الإنزال تجرى تحت إشراف فريق الإصلاحات وتنفيذ شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء.

وعقد الأربعاء اجتماع بين جهاز إدارة النهر وشركة النهر بموقع منطقة الإصلاحات للأنبوب المتضرر، حيث تمت مناقشة واعتماد طريقة الإصلاح والتركيب المقترحة من المقاول.

كما تم الانتهاء من أخذ القياسات المساحية للأنابيب المجاورة للأنبوب المتضرر. والثلاثاء، أعلن جهاز إدارة وتنفيذ النهر الصناعي الانتهاء من أعمال إزالة الأنبوب المتضرر في إجدابيا.