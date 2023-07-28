افحيمة: الفوضى هي من دعت البرلمان ليكون صاحب الرأي بتسمية رئيس “الأعلى للقضاء”

ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إن البرلمان عدّل على قانون من أجل اعادة تنظيم القضاء وهذا القانون غير ملغي من الدائرة الدستورية بل مادة حُكم بعدم دستوريتها بالتالي كأنما قيل لمجلس النواب أنها مادة غير دستورية ويجب على السلطة التشريعية من خلال مجلس النواب جعلها دستورية وهذا ما قام به مجلس النواب، مؤكداً أنه لا يوجد تعدي ولا تدخل من السلطة التشريعية في السلطة القضائية.

افحيمة أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد، إلى أنه لا يمكن التعميم والقول بأن البرلمان سيستجيب لكل ما صدر عن الدائرة الدستورية لكن ما يمكن قوله إن هذه المرة كانت جلسة البرلمان استجابة للحكم الصادر عن الدائرة الدستورية وقام مجلس النواب بتعديل القانون وفقاً للحكم الصادر.

وشدد على أن الحكم لم يصدر ضد مفتاح القوي والطعن كان في جمعه لوظيفتين معًا بالتالي مجلس النواب ما قام به هو الفصل بين هاتين الوظيفتين فقط ولا يوجد تحايل، لافتاً إلى أن البرلمان أراد الفصل في هذا الأمر.

كما أفاد خلال حديثة أن مجلس النواب رأى بأن يكون من الأفضل للسلطة التشريعية أن تسمي رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء وربما أصاب أو أخطأ وهو ليس الخطأ الوحيد الذي قام به المجلس بحسب تعبيره.

وأردف افحيمة: “الآن نحن في زمن لا يخفى على أحد هذا التنازع والتشكيك في شرعية الاجسام، الفوضى هي من دعت مجلس النواب ليكون صاحب الرأي في تسمية رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وهذا لا يخل في مسألة الفصل بين السلطات وهناك أدلة على ذلك”.

واعتبر أن مجلس النواب لو أراد التحكم في القضاء لكان عدّل مقر الأعلى للقضاء ونقله لبنغازي مثلاً لكن مجلس النواب يريد للقضاء أن يكون حراً وألا يكون أداة يستعملها طرف سياسي دون الآخر.