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“قادربوه” يناقش ملف الإنفاق مع مدير الإدارة العامة للشؤون المالية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/متابعات

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، اجتماعًا مع مدير الإدارة العامة للشؤون المالية ناصر مسعود.

وناقش خلال الاجتماع ملف الإنفاق وملف إفراجات موظفي الهيئة والمرتبات المتأخرة وملف ترجيع نسبة 20% المخصومة من الموظفين خلال الفترة من شهر 2020/5 حتى نهاية شهر 4/2021 م.

ويأتي هذا الاجتماع الثاني الذي عقده رئيس الهيئة  مع مدير الإدارة؛ إيماناً منه بقيمة أعضاء وموظفي الهيئة وحقوقهم.

كما شدد قادربوه على ضمان انسياب التراتبية في صرف المستحقات، وخلُص الاجتماع إلى اعتماد الترتيبات المالية لهذا العام، والتأكيد على ضرورة وضع ما جاء في الاجتماع موضع التنفيذ.

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الوطن الليبية

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