الحكومة الليبية تنظم احتفالية في بنغازي لعدد من الأطفال الموهوبين بالجنوب

نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بمشاركة مركز تنمية إبداعات الطفل والإرشاد الأسري في مدينة بنغازي، احتفالاً لعدد من الأطفال الموهوبين من المنطقة الجنوبية.

جاء ذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية، المبروك محمد غيث، ووزير التربية والتعليم جمعة الجديد، وعضو مجلس النواب فاطمة الصويعي وعدد من المعلمات بمدرسة طلائع التقدم من بلدية الغريفة ونائب رئيس مركز تنمية إبداعات الطفل ومديرو الإدارات والمكاتب بالوزارة ولفيف من الحضور والمهتمين بالأسرة والطفولة.

الاحتفال يأتي في إطار اهتمام الحكومة الليبية بالأطفال الموهوبين في كافة مناطق ومدن ليبيا، تخلله عدد من الفقرات والرقصات الفنية بمشاركة مفوضية كشاف ومرشدات بنغازي، ومشاركة ثقافية توعوية دينية قدمها اطفال مدرسة طلائع التقدم ببلدية الغريفة.

كما تم تكريم عدد من المعلمات الحاضرات من الجنوب من قبل وزير الشؤون الاجتماعية لدورهن في الوصول بالطلبة الموهوبين أعلى درجات التفوق والإبداع والمساهمة جنباً لجنب مع الأسرة في بناء جيل قادر ومسؤول في قيادة مجتمع يتحلى بالمعرفة والثقافة.