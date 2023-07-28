كالعادة .. الدول الغربية الخمس تدعم البعثة الأممية في ليبيا

أعلنت سفارات فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، لدى ليبيا دعم البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مطالبة جميع الأطراف الليبية بالتعاطي مع جهودها.

وأكدت سفارات الدول الخمس في بيان مشترك يوم الخميس، دعمهم جهود البعثة الأممية في إشراك جميع الأطراف الليبية والبناء على أعمال لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية ومعالجة النقاط المتخالف عليها لإجراء الانتخابات.

يشار إلى أن البعثة الأممية دخلت في مجادلات مع بعض الأطراف السياسية في ليبيا على خلفية طرح مجلسي النواب والدولة خارطة طريق جديدة من أجل الوصول إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي، الأمر الذي وصفته البعثة بالعمل الأحادي.

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