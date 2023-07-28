حزب العدالة والبناء: البرلمان يمارس عبثًا تشريعيًا وقانونيًا بشكل ممنهج ضد السلطة القضائية

ليبيا – أصدر حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بيانا، الخميس بشأن تعديل قانون نظام القضاء من قبل مجلس النواب.

الحزب وفي بيانه الذي اطلعت المرصد على نسخة منه،أفاد بأنه تابع مجربات جلسة مجلس النواب أمس الأربعاء المخصصة المناقشة قانون نظام القضاء والذي أجرى خلالها تعديلا جديدا للمادة الأولى في القرار رقم 11 لعام 2021 حيث حولت القوانين الجديدة مجلس النواب بتعيين رئيس المجلس الأعلى القضاء.

وأعرب الحزب عن رفضه ما وصفها بـ” حالة العبث التشريعي والقانوني الممارس بشكل ممنهج من قبل مجلس النواب لا سيما ضد السلطة القضائية، والتي ستؤدي إلى تقسيم المؤسسة الفضائية وتعطيل المسار السياسي نحو الانتخابات، وخلط الأوراق والإبقاء على الوضع الانتقالي، بحسب زعمه.

وقال الحزب في بيانه :”إن هذا العبت التشريعي الذي جرى ونص على تعيين مجلس النواب بشكل مباشر لرئيس المجلس الأعلى للقضاء يعد خرقا واضحا لمبدأ الفصل بين السلطات وإخلالا للتوازن بينها وهو آت في إطار تغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية والسيطرة عليها، وتوظيفها في الصراع السياسي”.

ودعا الحزب كوادر المؤسسة الفضائية إلى الحفاظ على وحدة المؤسسة وعدم جرها إلى وحل المعارك السياسي أو القبول بتوظيفها فيه والوقوف صفا واحدا أمام محاولات المساس بها والنيل من تماسكها كما يدعوهم إلى الاتفاق فيما بينهم على الحفاظ على شكل المؤسسة على النحو الذي كان عليه قبل إصدار المجلس لقراره رقم 11 لعام 2001.