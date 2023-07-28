الطقس في ليبيا.. ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، بداية من اليوم الجمعة، على مناطق الشمال الغربي، خاصة مناطق الدواخل.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 39 و42 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل زيادة ملحوظة غدا ويوم الأحد علي غالبية المناطق.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 30 و35 درجة مئوية.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية، وتسجل علي غدامس 47 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير- تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية.