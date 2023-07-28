قسم الجراحة العامة بمركز الزاوية الطبي ينظّم يومًا علميًا

الوطن/متابعات
نظّم قسم الجراحة العامة بمركز الزاوية الطبي، يومًا علميًا حول كيفية التعامل مع إصابات وأمراض الصدر والأضرار الناجمة عنها، ودور الأشعة التشخيصية في الكشف عنها.
وحضر فعاليات اليوم العلمي رئيس قسم ورؤساء وحدات الجراحة العامة، ولفيف من الأخصائيين والأطباء العاملين بالمستشفى.
وهدف اليوم العلمي إلى تبادل الخبرات بين كافة أساتذة الجراحة للوصول للجديد في تشخيص أمراض الصدر وعلاجها باستخدام التدخل الجراحي، وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى نظراً للتطورات العلمية والطبية المستمرة.
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