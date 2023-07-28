ليبيا الان

قسم الجراحة العامة بمركز الزاوية الطبي ينظّم يومًا علميًا

تم النشر منذُ 22 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/متابعات
نظّم قسم الجراحة العامة بمركز الزاوية الطبي، يومًا علميًا حول كيفية التعامل مع إصابات وأمراض الصدر والأضرار الناجمة عنها، ودور الأشعة التشخيصية في الكشف عنها.
وحضر فعاليات اليوم العلمي رئيس قسم ورؤساء وحدات الجراحة العامة، ولفيف من الأخصائيين والأطباء العاملين بالمستشفى.
وهدف اليوم العلمي إلى تبادل الخبرات بين كافة أساتذة الجراحة للوصول للجديد في تشخيص أمراض الصدر وعلاجها باستخدام التدخل الجراحي، وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى نظراً للتطورات العلمية والطبية المستمرة.
الوسوم

قسم الجراحة العامة ليبيا مركز الزاوية الطبي

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك