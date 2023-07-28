سانت بطرسبورغ .. بمشاركة المنفي انطلاق الجلسة الأولى للقمة الإفريقية الروسية

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الجمعة، في أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى من القمة الإفريقية الروسية في نسختها الثانية.

وعقدت الجلسة الأولى بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية جزر القُمر الاتحادية، الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي عثماني غزالي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “موسى فكي محمد”، ورؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة.

وشارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يوم أمس الخميس، في المنتدى الاقتصادي والإنساني من القمة الإفريقية الروسية، بحضور عدد من قادة دول القارة الإفريقية، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.