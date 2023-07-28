العرفي لـ باتيلي: لماذا تصف قرار اعتماد خارطة الطريق بأنه “أحادي الجانب” ؟

ليبيا – علق عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، على بيان البعثة الأممية حول اعتماد خارطة الطريق،مستغربا وصف البعثة الأممية بأن قرار مجلس النواب “أحادي الجانب “،مشيرا إلى أن الاتفاق اتخذ بالتوافق مع مجلس الدولة وكل ما جاء في البيان مردود على المبعوث الأممي عبد الله باتيلي والحل سيكون ليبيا- ليبيا.

العرفي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”قال:” إن دور البعثة صناعة تقارب بين المجلسين والمشكل الأساسي في ليبيا كان الاختلاف بينهما، واستطعنا حل الخلاف فيما بيننا للاتجاه للانتخابات بإشراف حكومة جديدة”.

وأضاف :”باتيلي والدول الداعمة له تتحدث بصراحة أن الشريك في الحل ومن يجب الاتفاق معه حول خارطة الطريق هو عبدالحميد الدبيبة”.

العرفي أكد أن أعضاء مجلس نواب سيصدرون بيانا ردًا على البعثة الأممية وتدخلها في غير شؤونها.