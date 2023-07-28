“وفد إيطالي” يصل الى مطار معيتيقة للمشاركة في اجتماع أمني مشترك

الوطن/متابعات

وصل وفد رفيع المستوى من وزارة الداخلية الإيطالية إلى مطار معيتيقة الدولي فى ليبيا، للمشاركة فى اجتماع فريق العمل الليبي الإيطالي المشترك المعني بالأمن.

وكان فريق العمل الليبي الإيطالي المشترك، قد عقد اجتماعه الثاني في العاصمة الليبية طرابلس، برئاسة مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي اللواء نور الدين أبوجريدة عن الجانب الليبي، في حين حضر مدير الإدارة المركزية للهجرة وشرطة الحدود عن الجانب الإيطالي.

وناقش الاجتماع ملفات عدة، على رأسها تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتبادل المعلومات، وبحث ضرورة وضع آليات التنسيق والتواصل وبرمجة دورات التدريب بين البلدين، مع وجوب تزويد الجانب الليبي بالإمكانيات التي تساهم في الرفع من مستوى الأداء لمكافحة الجريمة.

واعتمد المجتمعون في اللقاء الثنائي محضر الاجتماع الأول للفريق المشترك الموقع بروما في 21 فبراير الماضى.