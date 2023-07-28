معلقاً على حراك الزاوية .. الغرياني: المنطقة الغربية لن تدخل تحت سيطرتهم وسلطانهم

ليبيا – هاجم مفتي المؤتمر الوطني العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني، الحراك الذي أعلن عنه شعبان هدية “أبو عبيدة الزاوي” الذي دعا فيه لمظاهرات يوم 27 يوليو تحت اسم حراك “انتفاضة الحسم لإنقاذ ليبيا”.

الغرياني قال خلال استضافته عبر برنامج “الاسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إن هذا الحراك وهدفه اسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة لأنها تريد الانتخابات وهذه هي الاطاحة التي يريدها عقيلة صالح وخليفة حفتر، مؤكداً أن المنطقة الغربية لن تدخل تحت سيطرتهم وسلطانهم.

ودعا الليبيين لضرورة الضغط على الحكومة لتساهلها في الانتخابات خاصة بعدما وعدت الشعب بها وتواصلت مع المفوضية بالخصوص، مشدداً على تمسكهم بالانتقال للدستور والانتخابات أما الانتقال لكلام فارغ أمر مرفوض بحسب قوله.

وفيما يلي النص الكامل:

س/ يروج في مواقع التواصل الاجتماعي حراك مشبوه يرفع شعار إنقاذ ليبيا والتخلص من الأجسام السياسية وهو يلقى تأييد من تلك الأجسام ويرجح أنه من أطراف سياسية تريد المزيد من زعزعة الاستقرار النسبي في المنطقة الغربية؟

الحراك الذي سمى نفسه الانتفاضة للحسم والتغيير لإنقاذ ليبيا من يسمع بياناته المسموعة يستوقفه ويتعجب من عدة أمور لا يعرف من صاحب المشروع وتنكر عدم إفصاح عن أنفسهم وهذا في حد ذاته يضع عشرات علامات الاستفهام والتعجب، مشروع كبير وعريض ترتب عليه دماء وانتهاك حرمات وأعراض وتغير حكم ولا يعلم إلا الله ماذا سيتطور إليه وأصحابه غير معروفين وإن أردنا أن نطبق على ما سمعناه منهم.

وهم غير معروفين إن أردنا تطبيق القانون الشرعي وخاصة انهم يتكلمون في بياناتهم عن المرجعية الشرعية ويريدون أن يرجعوا بالبلد للعدل والقيم و محاربة الفساد وما إلى ذلك من الخطاب الإنشائي، إن أردنا تطبيق المعيار الشرعي الذي يلوحون به في بياناتهم فأن هذا المشروع ينسف لأن صاحبه مجهول الذات، غير عدل ساقطوا العدالة لا يقبل منه كلام ولا شهادة، كيف يترتب عليه ما يترتب من الدماء والأعراض والاستيلاء على الملك ونهب الثروات لابد ان يأخذه الناس في اعتبارهم إن ارادوا الرأي الشرعي في مشروع يأتيهم من جهة مجهولة ومن لا يفصح عن نفسه غير واثق فيما يقول.

من يتستر عن ذكر نفسه معناه أنه في ذاته يشعر أنه متهم والناس لن يقبلوا إن تكلم، يسترسل بالبيانات وكأنها صيغت في دهاليز مخابرات من قبل ديوان الإنشاء، كلام كثير دون محتوى وكله يتكرر حول الوطن وإنقاذه والأجسام وغيره وكله يدل على أن من يقوم بالبيانات جهات محترفة دون أن تروج كلام لكن للأسف لم تفصح عن نفسها هل هي المخابرات المصرية أم جنود حفتر أم أي جهة أخرى؟ من خلال الكلام يدل على أنها جهة مشبوهة عليها علامات استفهام، لا نقبل حكومات انتقالية جديدة وصف الكلام والسجع والكلام الخطابي الذي أعلنوه وكأنه تمهيد لما يلوح به برلمان طبرق هذه الأيام وهو إن لم تتغير الحكومة وتفعل كذا سيأتيها الزحف من الجهة الشرقية وهم يمهدون للحرب ومن يسمع البيانات ويتعجب منها هي أن تصف الواقع وتريد إنقاذ ليبيا منه من جملة ما تصف به الواقع الصفات نفسها والشعارات التي رفعها حفتر عندما دمر المنطقة الشرقية.

ما أطلبه وأنبه له أن يحذروا هؤلاء ونحن متمسكين بالانتقال من هذا الوضع وليس حراك مشبوه أو للمجهول أو مرحلة انتقالية جديدة، يتكلمون عن اطاحة لهذه الاجسام ويقصدون الاطاحة التي يريدها عقيله صالح وحفتر والمنطقة الغربية لن تدخل تحت سيطرتهم وسلطانهم، هم في الشعارات يقولون نريد أن نسقط كل الاجسام وهم في الحقيقة لا يريدون اسقاط إلا الجسم الذي يقول لا نتحول إلى الانتخابات، يجب على أهل ليبيا أن تضغط على الحكومة لأنها متساهلة في الانتخابات ووعدتنا بها وتكلمت مع المفوضية لكن كله كلام ولم نرى شيء، نتمسك بالانتقال للدستور والانتخابات والانتقال لكلام فارغ لن نقبل به.

سمعت من ساعات قليله أن من يروجوا للمشروع وهم لم يفصحوا عن أسمائهم يروجون أنهم تشاوروا مع المفتي وأنه راضي فيه ويؤيده وهذا عارٍ عن الصحة، لم يشاورني ولم يكلمني أحد.

العطاء العام هو من يؤمل منه أن ينقل الناس من سراق المال العام عن طريق وزارة الصحة والادوية، وزارة الصحة ميزانيتها من أكبر الميزانيات وأموالها تسرق وربما بعض الناس شرفاء ولكن من يملكون القرار هم سراق وسرقوا الاموال الكثيرة ولا يقدمون خدمة للناس، العطاء العام مجمد من خمس سنوات لماذا يجمدونه لأن السراق وشركات الدواء تريد أن تأتي بالدواء على ما تريده وتحبه من الأثمان التي تربح بها الأضعاف المضاعفة.

لا يشترون السراق أصحاب التكليفات الآن لهم سنوات طويله يسرقون الأموال من المرضى والفقراء ويشترون الدواء الرخيص الذي صلاحيته تكاد تنتهي وحتى في دولة لا يباع ولكنه يظهر في المستشفيات الليبية، نهيب بالشرفاء ورئيس الحكومة أن يقوم بمسؤولياته ولا يكفي اتخاذ القرارات، لابد أن يشرف على تنفيذها لأن القرارات دون تنفيذها لا تفيد لذلك عليه أن ينتبه لمن حوله وحاشيته ولكل من يعرقل العطاء العام ومسؤولية الجهات الأخرى كذلك كديوان المحاسبة والنائب العام، هذا أمر يتعلق بالضعفاء المقهورين والمرضى.

س/ موضوع المسجونين في الخارج ومنهم قضية هانيبال المسجون في لبنان، هناك خطابات واهتمام من وسائل الإعلام لكن لا يكون هناك حديث حول الموقوفين ظلماً داخل سجون ليبيا؟

هذا من القهر والظلم والاستبداد وكل مسؤول في مجاله هو في عنقه هذه المسائل، ما دام يعلمون أن هناك ناس مظلومين في السجون والقمع والقهر والناس مدى سنين طويلة لا يرون الخير ولا العدل وحبسهم وسجنهم على خلاف القانون وكل من يعرف هذا ولا يفعل ما بجهده خوفاً من العزل، لابد أن يتكلموا عن هذه الأشياء التي ترفع الظلم عن الناس وكل مسؤول يجب أن يعمل عليها والناس السراق والفاسدين ومن ارتكبوا الجرائم في الزمن القديم يستغيثون ويجب رفع الظلم عنهم! والناس المسجونين في معيتيقة وغيرها هم محرومين من اهلهم وأولادهم الا يستحقون المطالبة؟ ومنهم الضعيف والمريض ومنهم.

لا يجوز الحديث فقط عن السراق والظلمة وضرورة الافراج عنهم وجعل لهم مبررات حتى أفلتوا من العقاب الذي شجعهم على العمل ضد مصلحة البلاد.