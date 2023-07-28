الجهاني: البعثة الأممية في ليبيا تعمل على إدارة الأزمة وليس حلها

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني، إن البعثة الأممية تضع العراقيل وكأنها أحد الأطراف في المعادلة السياسية في ليبيا.

وأضاف الجهاني أن البعثة الأممية في ليبيا تعمل على إدارة الأزمة وليس حلها، كما هو نهج المجتمع الدولي.

وتابع أن خارطة الطريق التي جرى التوافق عليها شملت تشكيل لجنة “6+6”، وكذلك التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري.

وأكد الجهاني على أن خارطة الطريق يجب أن تستكمل بالتوافق النهائي على قوانين الانتخابات، وتشكيل حكومة واحدة يمكنها الإشراف على تنظيم الانتخابات.